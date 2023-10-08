Polisi Sebut COO Miss Universe Merendahkan Martabat Finalis saat Body Checking

JAKARTA - Polisi telah menetapkan chief operating officer (COO) Miss Universere berinisial ASD alias S sebagai tersangka terkait kasus body checking dan difoto tanpa busana terhadap para finalis.

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi menyebutkan bahwa, tersangka juga melakukan penghinaan dan merendahkan martabat dari para finalis saat body checking.

BACA JUGA:

“Artinya kemudian meminta pada hal-hal yang sifatnya seperti penghinaan secara merendahkan martabat dari pada korban,” kata Hengki kepada wartawan Minggu (8/10/2023).

Dalam kasus ini, Hengki juga menjelaskan bahwa ASD alias S juga meminta para korban untuk membuka pakaiannya dan kemudian mengambil foto tanpa busana.

BACA JUGA:

“Dia secara langsung melakukan tindakan berupa memerintahkan membuka baju kemudian pada hal-hal yang tidak diterima oleh korban. Dia juga memfoto,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan pelecehan seksual bermodus body checking pada finalis Miss Universe Indonesia (MUID) naik ke penyidikan setelah sebelumnya Polda Metro Jaya resmi menerima laporan polisi yang dibuat finalis Miss Universe Indonesia 2023, terkait dugaan pelecehan seksual dalam ajang tersebut. Laporan diterima dengan nomor LP/B/4598/VII/2023 SPKT POLDA METRO JAYA.