Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Sebut COO Miss Universe Merendahkan Martabat Finalis saat Body Checking

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |11:07 WIB
Polisi Sebut COO Miss Universe Merendahkan Martabat Finalis saat Body Checking
Ilustrasi/Foto: Freepik
A
A
A

 

JAKARTA - Polisi telah menetapkan chief operating officer (COO) Miss Universere berinisial ASD alias S sebagai tersangka terkait kasus body checking dan difoto tanpa busana terhadap para finalis.

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi menyebutkan bahwa, tersangka juga melakukan penghinaan dan merendahkan martabat dari para finalis saat body checking.

 BACA JUGA:

“Artinya kemudian meminta pada hal-hal yang sifatnya seperti penghinaan secara merendahkan martabat dari pada korban,” kata Hengki kepada wartawan Minggu (8/10/2023).

Dalam kasus ini, Hengki juga menjelaskan bahwa ASD alias S juga meminta para korban untuk membuka pakaiannya dan kemudian mengambil foto tanpa busana.

 BACA JUGA:

“Dia secara langsung melakukan tindakan berupa memerintahkan membuka baju kemudian pada hal-hal yang tidak diterima oleh korban. Dia juga memfoto,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan pelecehan seksual bermodus body checking pada finalis Miss Universe Indonesia (MUID) naik ke penyidikan setelah sebelumnya Polda Metro Jaya resmi menerima laporan polisi yang dibuat finalis Miss Universe Indonesia 2023, terkait dugaan pelecehan seksual dalam ajang tersebut. Laporan diterima dengan nomor LP/B/4598/VII/2023 SPKT POLDA METRO JAYA.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173897/perindo-8ghY_large.jpg
Duh! Perempuan di Jaktim Jadi Korban Pelecehan Seksual Sejak SD oleh Ayah Tirinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163200/ponoes-U3E5_large.jpg
Ponpes Diduga Jadi Sarang Predator, Harus Ditutup jika Terbukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/519/3163083/pelecehan-N7sG_large.jpg
Cemburu, Pria Asal Jaksel Nekat Sebar Video Syur Pacar ke Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155843/pelecehan_seksual-A2bi_large.jpg
Ini Alasan Penumpang Citilink Nekat Lecehkan Gadis ABG di Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155764/pelecehan_seksual-YWeJ_large.jpg
Kronologi Pelecehan Gadis ABG di Pesawat Citilink, Korban Menangis Histeris di Toilet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155758/penjara-xUWO_large.jpg
Pelaku Pelecehan Penumpang Pesawat Citilink Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement