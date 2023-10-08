Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Relawan Ganjar Dorong Perkembangan UMKM Masyarakat Betawi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |13:29 WIB
Relawan Ganjar Dorong Perkembangan UMKM Masyarakat Betawi
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan UMKM di Jakarta/ist
JAKARTA- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Mak Ganjar Jabodetabek menggelar pelatihan pembuatan es selendang mayang untuk ibu-ibu di Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Koordinator Daerah Mak Ganjar Jakarta Timur, Ima menjelaskan bahwa pelatihan tersebut dilakukan guna mendorong ibu-ibu untuk bisa menjadikan es selendang mayang sebagai salah satu opsi usaha.

Menurutnya, berjualan selendang mayang merupakan ide usaha kuliner yang bagus. Sebab, kuliner khas Betawi ini sudah mulai jarang ditemui penjualnya.

"Harapannya menambah keterampilan cara (membuat) es selendang mayang, melestarikan makanan khas betawi. Membangkitkan semangat ibu-ibu untuk berwirausa dengan berjualan es selendang mayang karena ini sudah mulai langka," ujar Ima, Minggu (8/10/2023).

Wilayah Kramat Jati kata dia memiliki banyak pasar tradisional, hal ini juga memudahkan para ibu-ibu untuk menjajakan dagangannya kelak.

Ima pun mengaku menikmati jalannya proses pelatihan. Selain ibu-ibu yang semangat untuk belajar, latihan juga berjalan interaktif karena para peserta diajak memasak bersama dengan bahan dan alat yang telah disediakan relawan.

Mak Ganjar Jabodetabek menggandeng pelaku usaha kuliner khas Betawi untuk mengajarkan praktik pembuatan selendang mayang ini kepada para peserta. Mulai dari pemaparan bahan-bahan, hingga cara pengolahan turut diajarkan dalam pelatihan ini.

"Tadi juga ada masak-masak bersama, kita mempraktikkan langsung membuat es selendang mayang. Es selendang mayang ini sudah mulai langka di pasaran. Jadi kita coba melestarikan kembali es selendang mayang itu makanan khas betawi," jelas Ima.

