Kebakaran Hebat Terjadi di Samping Depo Pertamina Plumpang, Asap Hitam Membumbung Tinggi

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda sebuah gudang rongsokan di samping Depo Pertamina Plumpang, tepatnya di Jalan KP Pulongandang, RT 009 RW 013, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Dalam video yang dilihat MNC Portal Indonesia, kebakaran diduga menimpa barang-barang bekas kebakaran depo Pertamina beberapa waktu lalu.

Dalam video yang beredar, terlihat asap pekat hitam membumbung tinggi saat kejadian. Hal itu membuat beberapa orang panik mengingat kebakaran hebat pernah terjadi di kawasan itu.

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan bahwa objek kebakaran itu merupakan gudang rongsokan.

"Objek kebakaran gudang rongsok," kata Isnawa Adji kepada wartawan di Jakarta, Minggu (8/10/2023).

Isnawa menyebut penyebab kebakaran itu diduga akibat adanya pembakaran sampah di lokasi kejadian. "Dugaan penyebab pembakaran sampah," ujarnya.

Sejauh ini, Isnawa menyebutkan tak ada korban dalam kejadian ini. Terkait kerugian akibat kebakaran ini juga pihaknya masih melakukan pendataan.