Polisi Amankan Pengemudi Ferrari yang Tabrak 5 Kendaraan di Senayan

JAKARTA - Polisi mengamankan pengemudi mobil Ferrari berinisial RAS (29) yang menabrak dua mobil dan tiga motor di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di dekat Bundaran Senayan, Jakarta pada Minggu (8/10/2023) pukul 03.30 WIB dini hari.

“(Pengemudi Ferrari) sudah diamankan,” kata Kasi Laka Ditlantas Polda Metro Jaya saat dihubungi awak media, Minggu (8/10/2023).

BACA JUGA:

Diella belum menjelaskan secara rinci terkait sosok pengemudi mobil Ferrari itu. Ia menyebutkan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas peristiwa kecelakaan itu.

“Sedang proses lidik,” jelasnya.

BACA JUGA:

Sebelumnya, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Jhonny Eka menjelaskan kecelakaan itu melibatkan tiga kendaraan roda empat termasuk Ferrari serta taksi dan tiga kendaraan roda dua.

“Kecelakaan melibatkan Sedan Ferrari, Toyota Avanza Taksi, Honda Brio, Sepeda Motor Honda Beat Benelli Sport Sepeda Motor Honda Verza,” kata Jhonny kepada wartawan Minggu (8/10/2023).

Jhonny menuturkan bahwa berdasarkan keterangan saksi, mulanya kendaraan Ferrari melaju dari arah bundaran HI menuju ke Jalan Jenderal Sudirman.