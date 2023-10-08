Diduga Korsleting Listrik, Bengkel Mobil di Kembangan Ludes Terbakar

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah bengkel mobil di Jalan Penyelesaian Tomang 4 blok 112/6 RT 02 RW 04, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD, Mohamad Yohan menyebutkan peristiwa kebakaran itu terjadi pada Minggu 8 Oktober 2023 pukul 05.35 WIB.

“Objek terdampak bengkel, dua unit mobil dan satu unit sepeda motor,” katanya saat dihubungi Minggu (8/10/2023).

Yohan mengatakan, kebakaran itu diduga akibat korsleting listrik. Kemudian, untuk memadamkan api sebanyak enam unit pemadam kebakaran dikerahkan.