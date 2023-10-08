Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Enam Remaja usai Tawuran di Pasar Minggu, Celurit hingga Stik Golf Disita

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |17:45 WIB
Polisi Tangkap Enam Remaja usai Tawuran di Pasar Minggu, Celurit hingga Stik Golf Disita
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan, enam orang remaja usai melakukan aksi tawuran di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Adapun keenam remaja yang diamankan itu berinisial MR (17), RM (21), MF (17), MA (17), MI (18) dan FM (18).

“Mengamankan enam orang remaja, mereka sudah selesai tawuran,” kata Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Rosa Witarsa kepada wartawan, Minggu (8/10/2023).

Rosa menjelaskan, mulanya tim Patroli Perintis Presisi sedang melakukan patroli di sekitar lokasi. Kemudian, anggota pun berpapasan dan menaruh curiga terhadap para remaja itu.

Telusuri berita news lainnya
