Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengemudi Ferrari yang Tabrak 5 Kendaraan di Bundaran Senayan Dites Urine

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |20:59 WIB
Pengemudi Ferrari yang Tabrak 5 Kendaraan di Bundaran Senayan Dites Urine
Pengemudi Ferrari tabrak 5 kendaraan di Bundaran Senayan (Foto : Tangkapan layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Polisi mengamankan pengemudi mobil Ferrari berinisial RAS (29) yang menabrak lima kendaraan yang terdiri dari dua mobil dan tiga motor di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di dekat Bundaran Senayan, Jakarta pada Minggu (8/10/2023) sekira pukul 03.30 WIB dini hari. Tes urine pun dilakukan pada pengendara Ferrari tersebut.

“Iya lagi kita tes (urine),” kata Kasi Laka Ditlantas Polda Metro Jaya kepada wartawan, Minggu (8/10/2023).

Diella menyebutkan saat mengendarai mobilnya itu, RAS dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh alkohol saat peristiwa tabrakan beruntun tersebut.

“Dia dalam keadaan sadar, tidak ada (upaya melarikan diri) yang bersangkutan kooperatif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia menyebutkan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas peristiwa kecelakaan itu.

“Sedang proses lidik,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement