Pengemudi Ferrari yang Tabrak 5 Kendaraan di Bundaran Senayan Dites Urine

JAKARTA - Polisi mengamankan pengemudi mobil Ferrari berinisial RAS (29) yang menabrak lima kendaraan yang terdiri dari dua mobil dan tiga motor di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di dekat Bundaran Senayan, Jakarta pada Minggu (8/10/2023) sekira pukul 03.30 WIB dini hari. Tes urine pun dilakukan pada pengendara Ferrari tersebut.

“Iya lagi kita tes (urine),” kata Kasi Laka Ditlantas Polda Metro Jaya kepada wartawan, Minggu (8/10/2023).

Diella menyebutkan saat mengendarai mobilnya itu, RAS dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh alkohol saat peristiwa tabrakan beruntun tersebut.

“Dia dalam keadaan sadar, tidak ada (upaya melarikan diri) yang bersangkutan kooperatif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia menyebutkan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas peristiwa kecelakaan itu.

“Sedang proses lidik,” jelasnya.