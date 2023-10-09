Eksklusif! Firli Bahuri Bakal Rilis Pers soal Kopdar SYL di GOR Bulu Tangkis Hari Ini

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan bahwa akan menyebarkan pers rilis terkait dengan foto dan video pertemuan dirinya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di GOR bulu tangkis. Pers rilis tersebut rencananya akan dilangsungkan pada, Senin, 9 Oktober 2023.

"Rilis nanti atas nama saya," kata Firli kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Minggu (8/10/2023).

Terkait foto bersama Mentan yang beredar, Firli mengakui adanya pertemuan tersebut. Ia mengklaim hal itu berlangsung pada Kamis, 2 Maret 2022.

”Pak Syahrul datang waktu saya sedang bermain bersama beberapa atlet eks Pelatnas bulutangkis. Itu memang di GOR Tangki, Mangga Besar, Jakarta. Malam hari dan ramai sekali orang di sana,” ujar Firli.

Sebelumnya, dalam sebuah kronologi dugaan pemerasan yang beredar di kalangan media tertulis bahwa salah satu lokasi transaksi penyerahan uang dari SYL kepada pimpinan KPK adalah di lapangan bulutangkis.

Dalam dokumen itu tertulis, penyerahan terdiri atas tiga termin yakni pada Juni, Oktober dan Desember 2022 masing-masing Rp1 miliar dalam pecahan dolar singapura.