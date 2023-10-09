Amankan KTT AIS, 14.500 Personel Gabungan TNI-Polri Dikerahkan

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut 14.500 personel TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic And Island State (AIS) atau Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil Tahun 2023 di Bali.

"Sejumlah personel dikerahkan kurang lebih 14.500 dari TNI dan Polri serta satuan tugas pendukung lainnya juga alutsista baik darat, laut maupun udara," kata Yudo di Bali usai melakukan Tactical Floor Game, Minggu (8/10/2023).

Yudo juga mengungkapkan, Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) baik darat, laut dan udara, juga telah diterjunkan di wilayah Bali untuk memastikan KTT AIS berjalan aman dan lancar sejak awal hingga akhir.

"Sehingga dengan TFG diharapkan mereka memahami tugas kedepan yang akan dilaksanakan termasuk alutsista digelar. Semua kita kerahkan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman baik dari luar maupun dalam," ujar Yudo.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa personel TNI-Polri akan bersinergi secara optimal dalam melakukan pengamanan seluruh rangkaian kegiatan KTT AIS.

"Tentunya kami. Pak Panglima dan saya akan melaksanakan kegiatan pengamanan seoptimal mungkin," kata Sigit.