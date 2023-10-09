Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 9 Oktober: John Lennon Lahir, Che Guevara Dieksekusi Mati

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |05:48 WIB
Peristiwa 9 Oktober: John Lennon Lahir, Che Guevara Dieksekusi Mati
Che Guevara dieksekusi mati pada 9 Oktober 1967 (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada tanggal 9 Oktober tiap tahunnya. Beberapa diantaranya adalah Che Guevara dieksekusi mati.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, redaksi telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 9 Oktober dari Wikipedia, antara lain:

1. Che Guevara dieksekusi mati

9 Oktober 1967, Che Guevara dieksekusi mati. Ernesto "Che" Guevara lahir 14 Juni 1928 dan meninggal dunia pada 9 Oktober 1967.

Ia adalah seorang pejuang revolusi, dokter, penulis, pemimpin gerilyawan, diplomat, dan pakar teori militer asal Argentina yang berhaluan Marxis.

Sebagai salah satu tokoh utama dalam Revolusi Kuba, wajahnya telah menjadi simbol perlawanan dalam gerakan kontra-kebudayaan dan dalam budaya populer.

2. Perang dunia II

9 Oktober 1944 1944 - Perang Dunia II, PM Britania Winston Churchill dan Perdana Menteri Uni Soviet Joseph Stalin memulai konferensi selama sembilan hari di Moskwa untuk membincangkan masa depan Eropa.

3. Kelahiran John Lennon

John Winston Ono Lennon lahir 9 Oktober 1940 dan meninggal dunia pada 8 Desember 1980.

Ia paling dikenal sebagai penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, dan aktivis politik yang terkenal di seluruh dunia sebagai pimpinan dari The Beatles.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3151990/komisi_x-jADE_large.jpg
Anggota Komisi X DPR Minta Proyek Penulisan Sejarah Sebaiknya Dihentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement