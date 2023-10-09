Peristiwa 9 Oktober: John Lennon Lahir, Che Guevara Dieksekusi Mati

JAKARTA - Beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada tanggal 9 Oktober tiap tahunnya. Beberapa diantaranya adalah Che Guevara dieksekusi mati.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, redaksi telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 9 Oktober dari Wikipedia, antara lain:

1. Che Guevara dieksekusi mati

9 Oktober 1967, Che Guevara dieksekusi mati. Ernesto "Che" Guevara lahir 14 Juni 1928 dan meninggal dunia pada 9 Oktober 1967.

Ia adalah seorang pejuang revolusi, dokter, penulis, pemimpin gerilyawan, diplomat, dan pakar teori militer asal Argentina yang berhaluan Marxis.

Sebagai salah satu tokoh utama dalam Revolusi Kuba, wajahnya telah menjadi simbol perlawanan dalam gerakan kontra-kebudayaan dan dalam budaya populer.

2. Perang dunia II

9 Oktober 1944 1944 - Perang Dunia II, PM Britania Winston Churchill dan Perdana Menteri Uni Soviet Joseph Stalin memulai konferensi selama sembilan hari di Moskwa untuk membincangkan masa depan Eropa.

3. Kelahiran John Lennon

John Winston Ono Lennon lahir 9 Oktober 1940 dan meninggal dunia pada 8 Desember 1980.

Ia paling dikenal sebagai penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, dan aktivis politik yang terkenal di seluruh dunia sebagai pimpinan dari The Beatles.