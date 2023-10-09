Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Danrem Dimutasi Panglima TNI, Berikut Nama-Namanya

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |05:47 WIB
4 Danrem Dimutasi Panglima TNI, Berikut Nama-Namanya
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (Foto: MPI)
JAKARTA - Sebanyak 4 Komandan Resor Militer (Danrem) terkena mutasi yang dilakukan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Mutasi dilakukan dalam rangka kebutuhan organisasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas.

“Mutasi TNI itu dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis,” demikian bunyi keterangan tertulis.

Adapun 4 Danrem yang dimutasi termasuk dalam bagian mutasi, rotasi, dan promosi jabatan 156 perwira tinggi di lingkungan TNI.

Kebijakan mutasi tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/1127/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Berikut ini nama-nama Danrem yang dimutasi:

1. Brigjen TNI Budi Suharto, Danrem 141/Tp (Watampone Bone) Kodam XIV/Hsn dimutasi menjadi Pa Sahli Tk.II KSAD Bid. Komsos. Posisinya digantikan oleh Brigjen TNI Sugeng Hartono yang sebelumnya menjabat sebagai Pa Sahli Tk. II KSAD Bid. Komsos.

2. Brigjen TNI Juniras Lumban Toruan, Danrem 181/PVT (Sorong) Kodam XVIII/Ksr dimutasi menjadi Kapoksahli Pangdam XVIII/Ksr. Posisinya digantikan Kolonel Inf. Totok Sutriono yang sebelumnya menjabat Pamen Denmabesad.

