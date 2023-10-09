Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,6 Guncang Pulau Saringi NTB

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |05:57 WIB
Gempa M3,6 Guncang Pulau Saringi NTB
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,6 mengguncang Pulau Saringi, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Senin (9/10/2023).

Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di 74 km Timur Laut Pulau Saringi, NTB. Sementara itu, kedalamannya berada di 17 kilometer.

"#Gempa Mag:3.6, 09-Oct-2023 04:26:34WIB, Lok:7.77LS, 117.21BT (74 km TimurLaut PULAUSARINGI-NTB), Kedlmn:17 Km #BMKG," dikutip dari akun media sosial (medsos) X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. "Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," dikutip dari akun @infoBMKG.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
Gempa NTB BMKG gempa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178162/gempa-x4cj_large.jpg
