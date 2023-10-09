Marsma Destianto Nugroho Jadi Danladud Halim Perdanakusuma, Ini Karirnya di TNI

JAKARTA - Panglima TNI Yudo Margono melakukan mutasi berdasar Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/1127/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu perwira yang dimutasi adalah Marsekal Pertama (Marsma) Destianto Nugroho Utomo merupakan salah satu Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Udara (AU).

Destianto Nugroho Utomo digeser dari jabatan Direktur B Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI menjadi Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Halim Perdanakusuma.

Destianto Nugroho Utomo dimutasi menjadi Danlanud Halim Perdanakusuma menggantikan Marsma TNI Adrian P. Damanik yang digeser menjadi Asisten Perencanaan (Asren) Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas).

Jabatan Direktur B Bais TNI yang ditinggalkan Destianto Nugroho Utomo akan dijabat oleh Kolonel Pnb I Ketut S. Wahyu Wijaya yang sebelumnya sebagai Dirjian Air Power Seskoau.

Untuk diketahui, sebelum menjabat Direktur B Bais TNI, Destianto pernah dipercaya sebagai Komandan Wing Pendidikan 500/Umum ketika masih berpangkat Kolonel Pnb. Selain itu, Destianto sebelumnya juga pernah menjabat Atase Udara RI Paris.

Destianto juga pernah menjabat Komandan Skadron Udara 2 ketika masih berpangkat Letkol Pnb. Jabatan Komandan Skadron Udara 2 diserahterimakan dari Letkol Pnb Destianto Nugroho Utomo kepada Letkol Pnb Lilik Eko Susanto pada 19 September 2014.

Ketika itu, Destianto Nugroho Utomo digeser menjadi salah satu Pabandya di Sops Mabesau. Destianto merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1996.