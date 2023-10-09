Profil dan Biodata Jon Fosse, Peraih Nobel Sastra 2023

JAKARTA - Belakangan ini profil dan biodata sosok Jon Fosse telah berhasil mencuri perhatian banyak publik dunia. Bagaimana tidak, penulis ternama satu ini baru saja meraih Nobel Sastra 2023.

Tentu saja penghargaan tersebut merupakan pencapaian paling bergengsi bagi seorang penulis, penerjemah, dan dermawan. Sebab tidak banyak penulis handal yang mampu meraih pencapaian puncak besar tersebut.

Berikut ini profil dan biodata Jon Fosse, peraih nobel sastra 2023

Pemilik nama lengkap Jon Olav Fosse sejatinya dikenal banyak publik sebagai sosok novelis penulis, penerjemah ternama asal Norwegia. Karirnya dalam dunia seniman teater memang sudah tidak perlu diragukan lagi karena kerap mencetak berbagai karya popular.

Salah satu karya yang paling terkenal yaitu mengupas tentang kelahiran, kematian, iman, dan “hal-hal mendasar” kehidupan manusia dalam prosa Nordik.

Banyak publik dunia mengetahui bahwa sosok Jon Fosse adalah salah satu dramawan paling berprestasi di negaranya. Sebab dirinya dikenal menciptakan berbagai karya tulis dengan tema kuat, skeptis pada ketidakpastian hingga mengembangkan tulisan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.