Lukas Enembe Tak Akan Hadiri Sidang Vonis Kasus Suap Hari Ini

JAKARTA - Gubernur non-aktif Papua, Lukas Enembe bakal menjalani sidang putusan hari ini, Senin 10 Oktober 2023 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Kami sudah jadwalkan untuk pembacaan putusan hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 untuk pembacaan putusan terhadap terdakwa Lukas Enembe,” kata hakim Rianto Adam Pontoh di ruang sidang, Rabu 27 September 2023.

Namun, kuasa hukum Lukas Enembe menyebutkan kliennya tidak bisa menghadiri sidang tersebut. Pasalnya, pada Jumat 6 Oktober 2023 Lukas dilarikan ke RSPAD setelah dikabarkan jatuh di kamar mandi.

Setelah pemeriksaan, Lukas disebut mengalami pendarahan di otak bagian kiri. Meskipun sedikit, kuasa hukumnya menyatakan hal tersebut berpotensi menyebabkan Lukas mengalami stroke.

Kuasa hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona menyatakan kliennya sedang menjalani perawatan di lantai 3 Unit Stroke RSPAD. Petrus pun mengklaim Lukas dalam kondisi lemas.

Lantas, ia pun menyatakan bahwa kliennya itu tidak bisa hadir saat sidang pembacaan putusan hari ini.

"Saya pastikan bahwa Pak Lukas tidak bisa hadir mendengar pembacaan putusan, karena saat pamitan ia menatap tanpa ekpresi," kata Petrus dalam keterangannya, Minggu 8 Oktober 2023.