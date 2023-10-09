Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Petugas Gabungan Tangkap Tiga Terduga Pembunuh Aktivis Papua Michele Kurisi Doga

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |11:46 WIB
Petugas Gabungan Tangkap Tiga Terduga Pembunuh Aktivis Papua Michele Kurisi Doga
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satgas Gakkum Operasi Damai Cartenz 2023 menangkap tiga dari tujuh terduga pelaku pembunuhan Aktivis Perempuan Papua, Michele Kurisi Doga pada 5 Oktober 2023. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, ketiganya ditangkap di tiga lokasi berbeda.

"Yaitu PM di Jayawijaya, AW di Jayapura, dan RK alias RM di Tolikara," kata Ignatius Benny Ady Prabowo dalam konferensi pers pada Senin (9/10/2023).

"Saat ini, ketiga terduga pelaku telah diamankan di Polda Papua untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut, sementara pihak berwenang terus menyelidiki kasus ini untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dalam pembunuhan mengerikan ini," katanya.

Kombes Benny mengatakan, empat orang terduga pelaku lainnya telah masuk daftar pencarian orang. "KW (DPO), JW (DPO), DW (DPO), dan K (DPO). Mereka semua diduga merupakan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang secara aktif menyebarkan propaganda negatif tentang isu Papua di media sosial," katanya.

Halaman:
1 2
      
