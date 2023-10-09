Apa Peran Kapolrestabes Semarang di Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK? Ini Kata Polda Jateng

SEMARANG – Kepolisian Daerah (Polda) Jateng membenarkan Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar telah diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

“Terkait itu, memang harus kita membenarkan saja bahwa yang bersangkutan (diperiksa), kita menghadapkan yang bersangkutan ke Polda Metro (PMJ),” ungkap Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, Senin (9/10/2023).

Namun saat ditanya kapan pemeriksaan atau penghadapan Kombes Irwan, Kombes Satake Bayu tak menjelaskan detail, termasuk peranan Kombes Irwan dalam kasus tersebut sehingga diperiksa Polda Metro Jaya. “Sudah beberapa minggu yang lalu,” sambungnya.

Pun saat ditanyakan apa keterkaitannya. “Kita nggak tahu, intinya ada undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya dan kita menghadapkan yang bersangkutan ke Polda Metro Jaya,” tutup Satake.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan pertemuan dengan SYL terjadi pada Kamis, 2 Maret 2022.

”Pak Syahrul datang waktu saya sedang bermain bersama beberapa atlet eks Pelatnas bulutangkis. Itu memang di GOR Tangki, Mangga Besar, Jakarta. Malam hari dan ramai sekali orang di sana,” kata Firli kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Minggu (8/10/2023).