Pengaruh Besar Dua Putri Cantik Gayatri Rajapatni di Kerajaan Majapahit

JAKARTA - Gayatri Rajapatni, putri bungsu Raden Kertanegara merupakan seorang permaisuri Raden Wijaya, pendiri sekaligus Raja Majapahit. Dalam pernikahannya, Gayatri berhasil menjadi permaisuri yang paling disayangi raja sehingga mendapatkan gelar Rajapatni.

Pernikahan Gayatri dengan penguasa Kerajaan Mahapahit tersebut menghasilkan dua keturunan berparas cantik yaitu Tribhuwana Wijayatunggadewi dan Rajadewi Maharajasa.

Dalam artikel ini, akan dijelaskan lebih lanjut kisah 2 putri cantik Gayatri Rajapatni yang memiliki pengaruh dalam masa kejayaan Kerajaan majapahit.

Tribhuwana Wijayatunggadewi (Dyah Gitarja)

Memiliki gelar Dewi Agung dari Tiga Dunia, Tribhuwana Tunggadewi atau juga dikenal sebagai Dyah Gitarja merupakan putri pertama Raden Wijaya dengan Gayatri. Dari silsilah pihak ibunya, Dyah Gitarja merupakan cucu dari Raden Kartanegara, Raja Singasari.

Dyah Gitarja adalah seorang wanita yang memiliki keberanian, kebijaksanaan, serta kecerdasan yang luar biasa. Ia adalah seorang Ratu Jawa sekaligus penguasa ketiga Mahapahit yang memerintah dari tahun 1328 hingga 1350.

Dengan bantuan perdana menterinya, Gajah Mada, Dyah Gitarja melakukan ekspansi besar-besaran dalam kekaisarannya. Dyah Gitarja bersama adiknya, Dyah Wiyat, terlibat aktif dalam urusan kerajaan.

Rajadewi Maharajasa (Dyah Wiyat)

Rajadewi Maharajasa atau dikenal sebagai Dyah Wiyat merupakan adik kandung Dyah Gitarja sekaligus putri kedua Raden Wijaya dan Gayatri. Di masa pemerintahan Jayanegara, saudara tirinya, Dyah Wiyat diangkat sebagai raja bawahan di Kediri dengan gelar Rajadewi Maharajasa Bhre Daha.