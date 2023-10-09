HT: Perindo Sultra Sangat Siap Hadapi Pemilu 2024

KENDARI – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menyanjung kesiapan DPW Perindo Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam menghadapi Pemilu 2024.

HT mengatakan hal itu saat mempimpin konsolidasi dengan DPW, DPD, serta bacaleg Perindo Sultra di Kendari, Minggu (08/10/2023).

BACA JUGA:

“Sulawesi Tenggara adalah provinsi yang ke-29 yang saya kunjungi dari 38 provinsi di Tanah Air. Nanti kekurangannya yang 9 provinsi lagi akan kita lanjutkan setelah pemilihan Cawapres,” ujar HT seraya membagikan foto dan video acara pada laman Instagram miliknya, Senin (09/10/2023).