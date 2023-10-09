Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB: 271 Kali Modifikasi Cuaca Dilaksanakan untuk Padamkan Api Karhutla

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |16:36 WIB
BNPB: 271 Kali Modifikasi Cuaca Dilaksanakan untuk Padamkan Api Karhutla
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan hingga saat ini telah dilaksanakan Teknologi Modifikasi Cuaca sebanyak 271 kali untuk memadamkan api akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak April 2023.

Suharyanto melaporkan hal ini saat menghadiri Rapat Koordinasi Khusus Peningkatan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rapat kali ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Per hari ini BNPB sudah melaksanakan bukan hanya puluhan kali, tapi sudah 271 melaksanakan TMC untuk pemadaman dan karena memang pertumbuhan awan hujannya tidak signifikan, hanya beberapa kali yang berhasil timbul hujan,” kata Suharyanto dalam keterangannya, Senin (9/10/2023).

“Kalau lihat datanya, Riau itu tanggal 7 sampai 12 Oktober sempat hujan. Kemudian Jambi, Alhamdulillah sudah turun hujan di tanggal 6 Oktober 2023. Kalsel ini khawatir karena Bandara Banjarbaru itu juga seputarannya sering terbakar, tapi alhamdulillah kemarin sudah hujan cukup deras di tanggal 8 Oktober,” sambungnya.

Suharyanto berharap dengan TMC yang dilakukan juga dengan keadaan awan hujan yang cukup signifikan dapat mempercepat pemadaman karhutla di beberapa wilayah. “Mudah-mudahan dengan hujan yang dibantu dengan TMC ini, bisa memadamkan api dan asapnya,” tuturnya.

