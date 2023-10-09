Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Siap Hadapi Praperadilan Karen Agustiawan di PN Jaksel

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |19:30 WIB
KPK Siap Hadapi Praperadilan Karen Agustiawan di PN Jaksel
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina alias Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP) PN Jaksel, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 113/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL. Di sana disebutkan gugatan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Merespons hal tersebut, Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan siap menghadapi gugatan yang diajukan Karen.

"KPK tentu siap hadapi permohonan pra peradilan dimaksud. Kami ingin tegaskan, alat bukti KPK lengkap dan semua dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan sebagaimana hukum acara pidana dan UU KPK," kata Ali kepada wartawan, Senin (9/10/2023).

"Sebagai pemahaman bersama, pra peradilan bukan tempat uji substansi perkara, karena hal itu silakan nanti di pengadilan Tipikor," tambahnya.

Sebagai informasi, Karen Agustiawan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu. Penetapan Karen sebagai tersangka buntut adanya dugaan kasus korupsi pengadaan LNG.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178578//kpk-6F0g_large.jpg
KPK Tetapkan 1 ASN Jadi Tersangka Kasus Pengolahan Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178528//pemerintah-fYrZ_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Gubernur Cantik Sherly Tjoanda Sambangi KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178378//kpk_periksa_biro_perjalanan_terkait_dugaan_korupsi_kuota_haji-egrP_large.jpg
Usai Jatim, KPK Periksa Biro Perjalanan di Yogyakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178316//bos_pt_iae_arso_sadewo_ditahan_kpk-Blix_large.jpg
Kasus Korupsi Gas PGN, Bos PT IAE Arso Sadewo Resmi Ditahan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178206//kpk-D8yE_large.jpg
Kasus Kuota Haji, KPK Periksa 5 Bos Biro Perjalanan di Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178122//mobil_hyundai_palisade-UN13_large.jpg
KPK Sita Mobil Hyundai Palisade dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement