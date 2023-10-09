Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penutupan Asian Games 2023 Berlangsung Meriah, Ikuti Selengkapnya Okezone Updates di Okezone TV Channel dan Live Streaming di Okezone.com Pukul 21.00 WIB

Awaludin , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |17:40 WIB
Illustrasi (foto: dok Okezone)
PENUTUPAN Asian Games 2023 berlangsung meriah. Upacara mengedepankan unsur romantis dan estetis yang menyentuh hati, sesuai dengan slogan yang diusung yaitu Hati ke Hati.

Upacara penutupan juga menampilkan pembawa obor emas digital, menggunakan teknologi 3 dimensi dan 40 ribu titik cahaya hingga melibatkan lebih dari 2 ribu penari.

Pada Asian Games kali ini, tuan rumah China keluar sebagai juara umum. Tim negeri tirai bambu sukses mengemas total 383 medali, terdiri dari 201 emas, 111 perak dan 71 perunggu.

Sementara kontingen Indonesia harus finis di peringkat 13 dengan memperoleh 7 medali emas, 11 perak, 18 perunggu. Sejarah juga terukir di Asian Games ke-19 ini, dengan terciptanya 15 rekor dunia.

Di pesta olahraga terbesar Asia ini, melagakan 40 cabang olahraga, dengan terpahat 28 rekor Asia dan 150 rekor Asian Games.

Yang perlu dicatat, di Asian Games tahun ini juga berbarengan dengan dua event besar bangsa Tiongkok yakni Festival musim gugur serta perayaan hari jadi Tiongkok. Imbasnya, jumlah penonton pun berlimpah.

