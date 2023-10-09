Soroti Penanganan Demo di Seruyan, DPR Ingatkan Polisi Kedepankan Unsur Preventif

JAKARTA - Komisi III DPR RI menyayangkan penanganan demo warga dengan polisi di kebun sawit, Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menewaskan warga. Ia menilai, polisi gegabah saat menangani demo warga yang berujung ricuh tersebut.

"Harusnya mengedepankan unsur preventif dalam menangani aksi demo apalagi yang dilakukan warga saat mereka menuntut haknya. Sebagai abdi negara, polisi seharusnya mengayomi masyarakat," kata Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhilafarafez dalam keterangannya, Senin (9/10/2023).

Gilang pun mengecam aksi kekerasan yang terjadi. Apalagi, tindakan represi itu viral di media sosial. Dalam video yang beredar terlihat adanya sejumlah warga mengangkat rekannya yang terkapar bersimbah darah. Warga yang berdemo di kebun kelapa sawit berteriak-teriak meminta tolong agar temannya yang terluka dapat dievakuasi.

Di video yang lain terdengar juga berkali-kali suara letusan tembakan. Bahkan dari pengeras suara terdengar adanya perintah penembakan dari oknum polisi untuk membubarkan warga yang berdemo. Gilang mengatakan, penanganan aksi demo dari pihak aparat sudah keterlaluan.

“Dari video saja sudah terlihat sadis, cara aparat memperlakukan warga yang demo tidak manusiawi,” kata Gilang.

Kendati demikian, Gilang meminta pihak kepolisian melakukan pemeriksaan menyeluruh kepada seluruh anggotanya yang mengawal aksi demo tersebut. Meskipun, katanya, polisi telah membantah pernyataan warga yang menyebut penembakan dilakukan dengan peluru tajam.

"Kalau hanya pakai peluru hampa atau peluru karet, masa sampai ada yang meninggal. Ini bukti polisi gegabah dalam menangani demo, dan masyarakat jadi korban lagi," tegas Gilang.