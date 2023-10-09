Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Penanganan Demo di Seruyan, DPR Ingatkan Polisi Kedepankan Unsur Preventif

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |19:33 WIB
Soroti Penanganan Demo di Seruyan, DPR Ingatkan Polisi Kedepankan Unsur Preventif
Bentrokan di Seruyan (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Komisi III DPR RI menyayangkan penanganan demo warga dengan polisi di kebun sawit, Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menewaskan warga. Ia menilai, polisi gegabah saat menangani demo warga yang berujung ricuh tersebut.

"Harusnya mengedepankan unsur preventif dalam menangani aksi demo apalagi yang dilakukan warga saat mereka menuntut haknya. Sebagai abdi negara, polisi seharusnya mengayomi masyarakat," kata Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhilafarafez dalam keterangannya, Senin (9/10/2023).

Gilang pun mengecam aksi kekerasan yang terjadi. Apalagi, tindakan represi itu viral di media sosial. Dalam video yang beredar terlihat adanya sejumlah warga mengangkat rekannya yang terkapar bersimbah darah. Warga yang berdemo di kebun kelapa sawit berteriak-teriak meminta tolong agar temannya yang terluka dapat dievakuasi.

Di video yang lain terdengar juga berkali-kali suara letusan tembakan. Bahkan dari pengeras suara terdengar adanya perintah penembakan dari oknum polisi untuk membubarkan warga yang berdemo. Gilang mengatakan, penanganan aksi demo dari pihak aparat sudah keterlaluan.

“Dari video saja sudah terlihat sadis, cara aparat memperlakukan warga yang demo tidak manusiawi,” kata Gilang.

Kendati demikian, Gilang meminta pihak kepolisian melakukan pemeriksaan menyeluruh kepada seluruh anggotanya yang mengawal aksi demo tersebut. Meskipun, katanya, polisi telah membantah pernyataan warga yang menyebut penembakan dilakukan dengan peluru tajam.

"Kalau hanya pakai peluru hampa atau peluru karet, masa sampai ada yang meninggal. Ini bukti polisi gegabah dalam menangani demo, dan masyarakat jadi korban lagi," tegas Gilang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/338/3038182/kelompok-hercules-terlibat-bentrokan-di-jakbar-2-orang-terluka-terkena-sajam-fYgKnvEydx.jpg
Kelompok Hercules Terlibat Bentrokan di Jakbar, 2 Orang Terluka Terkena Sajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/338/3037633/viral-warga-cegat-rombongan-pendekar-psht-di-jakbar-nyaris-bentrok-gegara-geber-knalpot-srFZkujn6G.jpg
Viral! Warga Cegat Rombongan Pendekar PSHT di Jakbar, Nyaris Bentrok Gegara Geber Knalpot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/338/3025957/dilarang-beribadah-dua-kelompok-jemaat-gereja-bentrok-di-cawang-L6cHN93Bxi.jpg
Dilarang Beribadah, Dua Kelompok Jemaat Gereja Bentrok di Cawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/338/3023179/bentrok-dua-ormas-di-tb-simatupang-satu-orang-kena-7-luka-tusuk-jPs0ftszUJ.jpg
Bentrok Dua Ormas di TB Simatupang, Satu Orang Kena 7 Luka Tusuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/338/3013742/suporter-bola-bentrok-di-puncak-bogor-1-orang-terluka-B3fREtHoDc.jpg
Suporter Bola Bentrok di Puncak Bogor, 1 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/525/3012489/ricuh-karnaval-di-kadudampit-sukabumi-2-kelompok-pemuda-saling-serang-gegara-knalpot-brong-udrdcfHPac.jpg
Ricuh Karnaval di Kadudampit Sukabumi, 2 Kelompok Pemuda Saling Serang Gegara Knalpot Brong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement