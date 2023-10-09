Ganjar Komitmen Lanjutkan Proyek Pembangunan IKN: Masa Depan Indonesia

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo berkomitmen untuk terus melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Menurutnya, IKN sendiri telah diamanatkan menjadi sebuah undang-undang sehingga menjadi wajib untuk dilanjutkan.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut menyatakan bahwa komitmen tersebut sejalan dengan sumpah yang telah diambilnya sebagai seorang pejabat pemerintahan bahwa perundang-undangan haruslah dilaksanakan.

“IKN kan sudah jadi Undang-Undang, kok masih ada yang tidak komit. Kalau sudah menjadi undang-undang itu kewajiban siapapun harus melaksanakan. Karena sumpahnya itu harus melaksanakan perundang-undangan,” ujar Ganjar ketika ditanya soal IKN di Kantor Kemenko Perekonomian, Juli lalu.

Sebelumnya, Ganjar sendiri pernah menekankan bahwa IKN Nusantara adalah masa depan bangsa Indonesia. Menurutnya, proyek IKN lebih dari sekedar memindahkan pusat pemerintahan.

“Pemindahan ibu kota negara ini bukan sekedar mewujudkan mimpi dari founding fathers kita, tapi juga gagasan tentang rancangan Indonesia di masa depan, tentang future nation. Yakni sebuah negara yang memadukan antara kekayaan dan keindahan alam dengan teknologi tanpa mengesampingkan kearifan lokal yang kita miliki,” ucap Ganjar.

Sejauh ini IKN sendiri telah menunjukkan progresnya lewat pembangunan infrastruktur dasar dan kantor pemerintahan. Pembangunan masih menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah dialokasikan di tahun sebelumnya.

Sementara itu memang sudah diberitakan sebelumnya bahwa megaproyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat terealisasikan 100 persen. Namun dengan catatan bahwa presiden pengganti pada pilpres 2024 nanti harus sejalan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di kesempatan lain Ganjar juga menyatakan bahwa upaya Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan bukan sekedar memindahkan tempatnya.

“Kenapa pak Presiden memindahkan ibu kotanya ke daerah Kalimantan? Itu bukan pindahkan tempat loh. Tapi memindahkan mindset,” ujar Ganjar pada Juli.