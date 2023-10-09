Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perang Israel-Palestina Harus Segera Dihentikan!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |23:22 WIB
Perang Israel-Palestina Harus Segera Dihentikan!
Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyerukan perang Israel-Palestina harus segera dihentikan (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta agar perang antara Israel dan Palestina untuk segera dihentikan dengan segala daya upaya.

"Menyerukan agar konflik dan kekerasan yang telah menimbulkan jatuhnya korban kemanusiaan tersebut segera dihentikan dengan segala daya upaya," kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, Senin (9/10/2023).

PBNU, kata Gus Yahya, menyampaikan penyesalan dan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya eskalasi konflik dan kekerasan antara Israel dan Palestina di Kawasan Jalur Gaza.

"Menyerukan kepada masyarakat internasional agar bertindak dengan lebih tegas (decisive) dalam mengupayakan penyelesaian yang adil atas konflik Israel-Palestina sesuai hukum dan kesepakatan internasional yang ada," ujarnya.

PBNU juga menyerukan kepada Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tidak menggunakan hak veto dalam membela satu pihak dalam tragedi kemanusiaan yang berkepanjangan tersebut.

Selain itu, PBNU juga meminta agar identitas dan seruan-seruan keagamaan tidak digunakan untuk memupuk dan menyuburkan permusuhan dan kebencian, termasuk dalam kaitan dengan konflik dan kekerasan Israel-Palestina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176818/kh_yahya_cholil_staquf-6Dxj_large.jpg
PBNU Ajak Santri dan Warga NU Tak Kecil Hati Hadapi Penghinaan Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149978/pbnu-1zus_large.jpg
Ketum PBNU Gus Yahya Temui Prabowo di Istana, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124378/pbnu-v7jI_large.jpg
Peduli Disabilitas, PBNU Gelar Pelatihan Guru Alquran Bahasa Isyarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/337/3120146/kh_said_aqil_siradj-OX48_large.jpeg
PBNU Minta Doakan Kesembuhan KH Said Aqil yang Sedang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/337/3111261/harlah_nu-urWB_large.jpg
Menag: NU Pilar Utama Jaga Persatuan dan Keharmonisan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/337/3111047/ketum_pbnu_gus_yahya-A3e9_large.jpg
Di Hadapan Prabowo, Gus Yahya Tegaskan NU Dukung Penuh Program Pemerintah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement