Perang Israel-Palestina Harus Segera Dihentikan!

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta agar perang antara Israel dan Palestina untuk segera dihentikan dengan segala daya upaya.

"Menyerukan agar konflik dan kekerasan yang telah menimbulkan jatuhnya korban kemanusiaan tersebut segera dihentikan dengan segala daya upaya," kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, Senin (9/10/2023).

PBNU, kata Gus Yahya, menyampaikan penyesalan dan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya eskalasi konflik dan kekerasan antara Israel dan Palestina di Kawasan Jalur Gaza.

"Menyerukan kepada masyarakat internasional agar bertindak dengan lebih tegas (decisive) dalam mengupayakan penyelesaian yang adil atas konflik Israel-Palestina sesuai hukum dan kesepakatan internasional yang ada," ujarnya.

PBNU juga menyerukan kepada Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tidak menggunakan hak veto dalam membela satu pihak dalam tragedi kemanusiaan yang berkepanjangan tersebut.

Selain itu, PBNU juga meminta agar identitas dan seruan-seruan keagamaan tidak digunakan untuk memupuk dan menyuburkan permusuhan dan kebencian, termasuk dalam kaitan dengan konflik dan kekerasan Israel-Palestina.