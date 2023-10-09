Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kekeringan, Relawan Ganjar Salurkan Bantuan 40.000 Liter Air Bersih untuk Warga Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |01:21 WIB
Kekeringan, Relawan Ganjar Salurkan Bantuan 40.000 Liter Air Bersih untuk Warga Bogor
Relawan Ganjar salurkan air bersih pada warga Bogor yang kekeringan (Foto : MPI)
A
A
A

BOGOR - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjarian Spartan menyalurkan bantuan air bersih untuk warga di wilayah Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Bantuan disalurkan mengingat wilayah tersebut salah satu yang terdampak kekeringan.

"Hari ini kita ada acara untuk distribusi air bersih bagi masyarakat yang dilanda kekeriangan oleh El Nino. Kita konsen sekali untuk melihat kebutuhan apa yang masyarakat butuhkan," kata Sekjen Ganjarian Spartan Dwi Kundoyo di lokasi, Minggu (8/10/2023).

Ganjar Pranowo, kata dia, titip pesan ke para relawan harus menyapa sebanyak-banyaknya masyarakat dan sebisa mungkin melibatkan diri untuk membantu menyelesaikan masyarakat.

Dalam penyaluran kali ini disediakan 5 truk tangki air bersih kepada warga. Truk tersebut disebar ke beberapa titik yang terdampak kekeringan.

"Nah, hari ini kita di Cibungbulang kita distribusi 5 tangki air berkapasitas 8.000 liter jadi hari ini kurang 40.000 liter kita distribusikan untuk 5 titik, di sini kira-kira mengcover sekitar 2.000 KK," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement