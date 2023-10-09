Kekeringan, Relawan Ganjar Salurkan Bantuan 40.000 Liter Air Bersih untuk Warga Bogor

BOGOR - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjarian Spartan menyalurkan bantuan air bersih untuk warga di wilayah Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Bantuan disalurkan mengingat wilayah tersebut salah satu yang terdampak kekeringan.

"Hari ini kita ada acara untuk distribusi air bersih bagi masyarakat yang dilanda kekeriangan oleh El Nino. Kita konsen sekali untuk melihat kebutuhan apa yang masyarakat butuhkan," kata Sekjen Ganjarian Spartan Dwi Kundoyo di lokasi, Minggu (8/10/2023).

Ganjar Pranowo, kata dia, titip pesan ke para relawan harus menyapa sebanyak-banyaknya masyarakat dan sebisa mungkin melibatkan diri untuk membantu menyelesaikan masyarakat.

Dalam penyaluran kali ini disediakan 5 truk tangki air bersih kepada warga. Truk tersebut disebar ke beberapa titik yang terdampak kekeringan.

"Nah, hari ini kita di Cibungbulang kita distribusi 5 tangki air berkapasitas 8.000 liter jadi hari ini kurang 40.000 liter kita distribusikan untuk 5 titik, di sini kira-kira mengcover sekitar 2.000 KK," ungkapnya.