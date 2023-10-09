Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat Bantuan Air Bersih dari Relawan Ganjar, Warga Bogor : Sangat Membantu

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |03:10 WIB
Dapat Bantuan Air Bersih dari Relawan Ganjar, Warga Bogor : Sangat Membantu
Relawan Ganjar salurkan air bersih pada warga Bogor yang kekeringan (Foto : MPI)
BOGOR - Warga Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor berterima kasih atas bantuan air bersih dari Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjarian Spartan. Bantuan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga yang terdampak kekeringan karena musim kemarau.

"Di musim kemarau beda dengan kemarau tahun-tahun lalu, warga di sini perlu banget air. Jadi kalau ada bantuan air dari luar antrenya bukan main. Alhamdulillah adanya tim Ganjarian Spartan datang ke desa kami ke RW 1 saya atas nama warga sangat terbantu dan sangat berterima kasih," kata Ketua RW 01, Ce'i Assyauqi di lokasi, Minggu (8/10/2023).

Kata dia, warganya sudah terdampak kekeringan sudah cukup lama karena intensitas hujan yang sangat kecil. Bahkan, warga mengambil kebutuhan air hingga ke aliran kali karem sumur mengering.

"Hujan paling sehari kecil doang, gak besar gerimis aja sangat kering banget sumur-sumur warga kering. Ada yang (ambil air) ke kali. ada bantuan dari desa tapi gak standby, gak setiap ada," ungkapnya.

Karena itu, bantuan air bersih ini dirasanya sangat tepat dan membantu masyarakat. Diharapkan, Relawan Ganjarian Spartan dapat terus berkontribusi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Alhamdulillah, saya melihat ini adalah pandangan yang cerdas dari timnya pak Ganjar karena bisa melihat betul-betul kebutuhan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi Alhamdulillah saya sangat berterima kasih mudah-mudahan ke depannya sukses dan membantu rakyat Indonesia," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
