Mobil Tabrak Motor di Kemayoran, 3 Orang Dikabarkan Meninggal

Mobil tabrak motor di Kemayoran, tiga orang dikabarkan meninggal dunia (Foto: Instagram/@jakut.info)

JAKARTA - Kecelakaan mobil menabrak motor terjadi di kawasan Kemayoran Jalan Benyamin Sueb, Jakarta, pada, Minggu, 8 Oktober 2023 malam. Akibat kecelakaan tersebut, dikabarkan tiga orang meninggal dunia.

"Kecelakaan lalu lintas terjadi antara mobil bernopol B 1528 TZK dan sepeda motor di jalan Benyamin Sueb, Jakarta, menimbulkan korban jiwa," tulis akun Instagram @jakut.info sebagaimana dikutip, Senin (9/10/2023).

Berdasarkan informasi dari akun tersebut, peristiwa itu berlangsung sekitar pukul 24.00 WIB. Dalam captionnya, dikabarkan tiga orang meninggal dunia di lokasi kejadian buntut dari terjadinya kecelakaan tersebut.

"Sampai pada berita ini diturunkan, terdapat 3 orang meninggal dunia dari pengendara motor dan penumpangnya," bunyi keterangan akun tersebut.

Pada foto yang diunggah, terlihat bahwa, mobil ambulance sudah berada di lokasi kejadian. Mobil Inova putih dengan nomor polisi B 1528 TZK mengalami kerusakan parah pada bagian depan.

Terlihat pula ada sepeda motor dan seorang yang diduga pengendaranya tergeletak tak berdaya di samping kendaraan tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi daru polisi terkait kecelakaan tersebut.

(Angkasa Yudhistira)