Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Tabrak Motor di Kemayoran, 3 Orang Dikabarkan Meninggal

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |06:26 WIB
Mobil Tabrak Motor di Kemayoran, 3 Orang Dikabarkan Meninggal
Mobil tabrak motor di Kemayoran, tiga orang dikabarkan meninggal dunia (Foto: Instagram/@jakut.info)
A
A
A

 

JAKARTA - Kecelakaan mobil menabrak motor terjadi di kawasan Kemayoran Jalan Benyamin Sueb, Jakarta, pada, Minggu, 8 Oktober 2023 malam. Akibat kecelakaan tersebut, dikabarkan tiga orang meninggal dunia.

"Kecelakaan lalu lintas terjadi antara mobil bernopol B 1528 TZK dan sepeda motor di jalan Benyamin Sueb, Jakarta, menimbulkan korban jiwa," tulis akun Instagram @jakut.info sebagaimana dikutip, Senin (9/10/2023).

Berdasarkan informasi dari akun tersebut, peristiwa itu berlangsung sekitar pukul 24.00 WIB. Dalam captionnya, dikabarkan tiga orang meninggal dunia di lokasi kejadian buntut dari terjadinya kecelakaan tersebut.

"Sampai pada berita ini diturunkan, terdapat 3 orang meninggal dunia dari pengendara motor dan penumpangnya," bunyi keterangan akun tersebut.

Pada foto yang diunggah, terlihat bahwa, mobil ambulance sudah berada di lokasi kejadian. Mobil Inova putih dengan nomor polisi B 1528 TZK mengalami kerusakan parah pada bagian depan.

Terlihat pula ada sepeda motor dan seorang yang diduga pengendaranya tergeletak tak berdaya di samping kendaraan tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi daru polisi terkait kecelakaan tersebut.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement