HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Ini, Fenomena Hari Tanpa Bayangan Bakal Terjadi di Jakarta

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |07:02 WIB
Hari Ini, Fenomena Hari Tanpa Bayangan Bakal Terjadi di Jakarta
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wilayah Jakarta akan mengalami fenomena langka hari tanpa bayangan pada hari ini, Senin 9 Oktober 2023. Fenomena ini merupakan sebuah fenomena ketika matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit.

“Hari tanpa bayangan sendiri akan terjadi sebanyak dua kali dalam setahun di Indonesia. Di Jakarta, fenomena ini akan terjadi lagi pada tanggal 9 Oktober 2023. Fenomena hari tanpa bayangan juga akan terjadi di seluruh Indonesia dengan waktu yang berbeda-beda setiap daerahnya,” ungkap BMKG lewat akun media sosial resminya, dikutip Senin (9/10/2023).

BMKG menjelaskan fenomena hari tanpa bayangan ini terjadi akibat gerak semu harian matahari dimana bidang rotasi bumi tidak sedang berimpit dengan bidang revolusi bumi.

“Akibatnya, bayangan dari benda yang berada di bumi saat fenomena terjadi akan terlihat “menghilang” karena bertumpuk dengan benda itu sendiri,” jelasnya.

Sebelumnya, BMKG mengungkapkan hari tanpa bayangan di Jakarta telah terjadi pada 5 Maret 2023 yang terjadi pada pukul 12.04 WIB. Kemudian, akan terjadi lagi hari tanpa bayangan pada 9 Oktober 2023 yang kulminasi utamanya pada pukul 11.40 WIB.

“Khusus untuk kota Jakarta, fenomena ini terjadi pada 5 Maret 2023, yang kulminasi utamanya terjadi pada pukul 12.04 WIB, dan pada 9 Oktober 2023, yang kulminasi utamanya terjadi pada pukul 11.40 WIB,” papar BMKG.

