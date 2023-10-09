Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

6 Remaja Tawuran Ditangkap di Pasar Minggu, Sajam dan Stik Golf Disita

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |08:52 WIB
6 Remaja Tawuran Ditangkap di Pasar Minggu, Sajam dan Stik Golf Disita
Enam remaja tawuran ditangkap di Pasar Minggu. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Polisi menangkap 6 remaja tanggung yang diduga terlibat tawuran. Dari keenam remaja itu, polisi menyita barang bukti berupa 2 senjata tajam (sajam).

"Iya ada 6 remaja yang diamankan di kawasan Pasar Minggu kemarin," ujar Kasat Samapta Polres Jakarta Selatan, AKBP Rosa Witarsa saat dikonfirmasi, Senin (9/10/2023).

Menurutnya, keenam remaja tanggung itu diamankan polisi di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan saat anggotanya tengah patroli. Saat itu, polisi menemukan 6 remaja yang berboncengan dengan menggunakan 2 sepeda motor.

"Lalu tim memberhentikan mereka untuk memeriksa pemuda tersebut, tetapi mereka tidak kooperatif dan berusaha melarikan diri," tuturnya.

Dia menerangkan, saat hendak menghindari petugas, senjata tajam yang dibawa mereka itu terjatuh dari motor. Alhasil, polisi mengejar mereka dan berhasil mengamankan keenamnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163214/tawuran-JfOX_large.jpg
Polisi Tembak Dua Terduga Pelaku Tawuran di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163113/pramono-aR9Y_large.jpg
Soal Tawuran di Jakarta, Pramono Duga Ada yang Sengaja Viralkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161843/tawuran-VZdD_large.jpg
Bawa Celurit Tengah Malam, Polisi Tangkap Tiga Pemuda di Kemayoran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement