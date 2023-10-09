6 Remaja Tawuran Ditangkap di Pasar Minggu, Sajam dan Stik Golf Disita

Enam remaja tawuran ditangkap di Pasar Minggu. (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Polisi menangkap 6 remaja tanggung yang diduga terlibat tawuran. Dari keenam remaja itu, polisi menyita barang bukti berupa 2 senjata tajam (sajam).

"Iya ada 6 remaja yang diamankan di kawasan Pasar Minggu kemarin," ujar Kasat Samapta Polres Jakarta Selatan, AKBP Rosa Witarsa saat dikonfirmasi, Senin (9/10/2023).

Menurutnya, keenam remaja tanggung itu diamankan polisi di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan saat anggotanya tengah patroli. Saat itu, polisi menemukan 6 remaja yang berboncengan dengan menggunakan 2 sepeda motor.

"Lalu tim memberhentikan mereka untuk memeriksa pemuda tersebut, tetapi mereka tidak kooperatif dan berusaha melarikan diri," tuturnya.

Dia menerangkan, saat hendak menghindari petugas, senjata tajam yang dibawa mereka itu terjatuh dari motor. Alhasil, polisi mengejar mereka dan berhasil mengamankan keenamnya.