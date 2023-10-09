Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Beli Handphone Pakai Uang Palsu, Pemuda di Tangerang Ditangkap Polisi

Isty Maulidya , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |10:04 WIB
Beli Handphone Pakai Uang Palsu, Pemuda di Tangerang Ditangkap Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Warga Sudimara, Kota Tangerang berinisial S (23) diamankan polisi karena bertransaksi menggunakan uang palsu. Pelaku kedapatan membeli sebuah handphone lewat media sosial, dan membayarnya menggunakan uang palsu berupa pecahan Rp 50ribu sebanyak 19 lembar.

Kapolsek Ciledug, AKP Diorisha Suryo mengungkap, memaparkan hasil pengakuan pelaku kepada penyidik, pelaku S mendapatkan uang palsu tersebut dari orang lain. Uang itu didapat dari hasil penjualan handphone sebelumnya.

"Pelaku S melakukan COD dengan penjual di depan Rumah Sakit Bhakti Asih, Karang Tengah. Saat dilakukan pembayaran cash, korban menyadari kalau uang yang diberikan adalah palsu dan segera melaporkan ke unit Reskrim Polsek Ciledug," jelas Diorisha. Minggu, (8/10/2023).

Kapolsek menjelaskan, pihaknya masih memburu pelaku lain yang terlibat pada jaringan peredaran uang palsu melalui medsos. Sebab Diorisha berkata, terdapat sejumlah pengaduan masyarakat yang resah dengan peredaran uang palsu saat bertransaksi secara Cash on Delivery (COD).

Ia pun mengimbau agar masyarakat dapat lebih berhati-hati saat bertransaksi jual beli melalui market place di medsos terlebih dengan sistem COD yang rentan terhadap tindak kejahatan.

"Saat ini, kami (polisi) masih memburu pelaku lainnya yang terlibat dalam peredaran uang palsu tersebut," tandasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/338/3157979/uang_palsu-WZIJ_large.jpg
Polda Metro Bongkar Pemalsuan Uang di Tebet, Ratusan Dolar AS Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142412/uang_palsu-VCkb_large.jpg
Imigrasi Tangkap Tiga WNA Atas Kepemilikan Uang Dolar AS Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/338/3131262/tahanan-Z0I1_large.jpg
Usut Uang Palsu, Polisi Bidik Suami Siri Artis Sekar Arum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/338/3131255/uang_palsu-Vh2Q_large.jpg
Polisi Lacak Teman Artis Sekar Arum Pemasok Uang Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/337/3130771/uang_palsu-TcO8_large.jpg
Pabrik Uang Palsu di Bogor Digerebek, DPR: Penegakan Hukum Jangan Setengah-Setengah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/338/3130491/uang_palsu-VZ2U_large.jpg
Mantan Artis Sekar Arum Ternyata Sering Transaksi Pakai Uang Palsu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement