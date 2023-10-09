Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satpol PP Tertibkan Puluhan Lapak PKL di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |14:44 WIB
Satpol PP Tertibkan Puluhan Lapak PKL di Bogor
Satpol PP tertibkan lapak PKL di Kota Bogor. (Dok Satpol PP Bogor)
A
A
A

BOGOR - Satpol PP menertibkan puluhan lapak pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Para pedagang itu mayoritas berjualan di area pedestrian.

Kasatpol PP Kota Bogor, Agustian Syach mengatakan, penertiban ini dilakukan Tim Tangkas Kota Bogor gabungan dari dari Satpol PP, Dishub, Dinas Lingkungan Hidup, Disperumkim dan Kecamatan.

"Tadi dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai 12.00 WIB," kata Agus dalam keterangannya, Senin (9/10/2023).

Dalam kegiatan ini, petugas menertibkan 42 lapak PKL. Para PKL itu berada di beberapa titik, yaitu Jalan Bangbarung, Jalan Achmad Sobana, Jalan Suryakencana, dan Jalan Lawang Seketeng.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152572/kronologi_bentrokan_satpol_pp_dengan_pkl_di_monas-0wu9_large.jpg
Kronologi Bentrokan Satpol PP dengan PKL di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/338/3025279/lapak-pkl-di-kawasan-puncak-ditertibkan-sempat-diwarnai-bakar-bakaran-RhetWFPDxF.jpg
Lapak PKL di Kawasan Puncak Ditertibkan, Sempat Diwarnai Bakar-bakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/14/338/2830965/kerap-berjualan-di-trotoar-petugas-satpol-pp-tertibkan-pkl-di-kawasan-grogol-petamburan-fUxlqHAQgj.jpg
Kerap Berjualan di Trotoar, Petugas Satpol PP Tertibkan PKL di kawasan Grogol Petamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/23/338/2429957/ratusan-lapak-pkl-di-villa-bogor-indah-dibongkar-petugas-satpol-pp-k9MxV3i6C5.jpg
Ratusan Lapak PKL di Villa Bogor Indah Dibongkar Petugas Satpol PP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/10/338/2408370/satpol-pp-tertibkan-pedagang-di-trotoar-dekat-stasiun-tanah-abang-GdWrPmhBJS.jpg
Satpol PP Tertibkan Pedagang di Trotoar Dekat Stasiun Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/07/519/2225949/tak-terima-ditertibkan-satpol-pp-pedagang-di-bojonegoro-buang-makanan-ke-jalan-OJQlvKfw0r.jpg
Tak Terima Ditertibkan Satpol PP, Pedagang di Bojonegoro Buang Makanan ke Jalan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement