HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usut Tewasnya Pelajar SMP 132 Jakbar, Polisi Periksa 3 Saksi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |14:58 WIB
Usut Tewasnya Pelajar SMP 132 Jakbar, Polisi Periksa 3 Saksi
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pelajar SMP 132 Cengkareng. Jakarta Barat, berinisial DR (16) dilaporkan tewas di belakang sekolahnya pada Senin (9/10/2023) pagi. Ia diduga tewas usai terjatuh dari lantai empat gedung sekolah.

Kapolsek Cengkareng Komisaris Polisi (Kompol) Hasoloan mengatakan korban DR ditemukan di antara pukul 09.30-09.45 WIB. Saat ini, pihaknya telah memeriksa tiga orang saksi terkait peristiwa itu.

“Untuk saat ini ada tiga orang dari temannya (korban) kita juga masih sedang untuk diarahkan ke Polsek untuk dimintai keterangan. Nanti mungkin dari pihak sekolah akan kita ambil keterangan juga,” kata dia kepada wartawan, Senin (09/10/2023).

Hasoloan menyebutkan bahwa saat ini penyebab kematian DR masih di dalami, sembari mengumpulkan keterangan-keterangan dari berbagai saksi.

“Masih kita dalami mengenai kejadian sebenarnya, apakah terpleset atau yang lain. Masih kita dalami,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
