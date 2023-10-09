Politisi PDIP Sebut Warga Jakarta Optimis Ganjar Pranowo Teruskan Program Jokowi

JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan, Sony Kusumo banyak mendengarkan aspirasi warga saat blusukan keluar masuk pemukiman padat di Jakarta. Warga Jakarta pun optimis jika Bacapres Ganjar Pranowo akan meneruskan program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Banyak warga Jakarta yang optimis Ganjar Pranowo bisa meneruskan program-program dari Presiden Jokowi," ucap Sony Kusumo dalam keterangannya, Senin (9/10/2023).

Oleh karena itu, Caleg DPR RI dari Dapil 1 DKI Jakarta itu pun optimis kalau Ganjar akan mendapatkan dukungan dari warga Ibukota. Meski tingkat keterkenalannya masih harus digenjot.

"Memang tantangannya kita masih harus terus mengenalkan sosok Ganjar, tapi itu tidak jadi kendala karena Ganjar memiliki rekam jejak yang baik," sambungnya.

"Bagi yang belum kenal ketika kita sosialisasikan, warga cukup mudah untuk bisa menerima Ganjar. Apalagi berasal dari partai yang sama dengan Presiden Jokowi," lanjutnya.