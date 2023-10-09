Anggota DPRD DKI Steven Setiabudi Musa Meninggal Dunia: Berpulanglah dengan Damai

Anggota DPRD DKI Jakarta Steven Setiabudi Musa meninggal dunia (Foto: Instagram/@prasetyoedimarsudi)

JAKARTA - Anggota DPRD DKI dari F-PDIP, Steven Setiabudi Musa, meninggal dunia. Kabar kepergian Steven dikonfirmasi oleh rekan satu fraksinya, Yuke Yurike. Bendahara F-PDIP DPRD DKI Jakarta itu mengatakan Steven meninggal pada Senin (9/10/2023), pukul 13.00 WIB.

"Betul. Kita dapat informasi dari keluarganya. Siang ini beliau berpulang meninggalkan kita," kata Yuke.

BACA JUGA: Anggota DPR dan Gubernur Kalteng Jadi Penjamin Bebaskan Warga Terlibat Bentrok di Seruyan

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga mengucap bela sungkawanya melalui akun instragramnya atas meninggalnya Steven.

"Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya Steven Setiabudi Musa Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan hari ini dalam usia 54 tahun," tulisnya dalam caption unggahannya.

Prasetyo yang juga politikus PDIP Perjuangan meminta doa pada seluruh masyarakat agar mendiang mendapat tempat terbaik di sisiNya dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran serta ketabahan.

"Selamat jalan Om Steven. Berpulanglah dengan sepenuh rela dan damai," tulisnya.