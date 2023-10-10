Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapan Kira-kira Jessica Wongso Bisa Bebas dari Penjara? Cek di Sini

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |08:51 WIB
Kapan Kira-kira Jessica Wongso Bisa Bebas dari Penjara? Cek di Sini
Jessica Wongso (Foto:Okezone)
JAKARTA- Mengupas kira-kira Jessica Wongso bisa bebas dari penjara? Pertanyaan ini banyak bermunculan pasca tayangnya film dokumenter berjudul Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso pada 28 September 2023 di Netflix.

Film ini justru memberikan sudut pandang baru bahwa penetapan Jessica Wongso menjadi pelaku masih abu-abu dan belum bisa ditetapkan. Tak ayal, para penonton film dokumenter ini merasa iba dengan Jessica Wongso yang harus menjalani hukuman kurungan.

Tentunya banyak bertanya kapan kira-kira Jessica Wongso bisa bebas dari penjara? Jawabannya adalah 13 tahun lagi untuk prakiraannya. Lantara dia sudah dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 20 tahun sejak putusannya pada 2016.

Maka dapat dihitung Jessica Wongso akan bebas pada tahun 2036 mendatang. Kendati demikian, Jessica Wongso bisa saja bebas dari penjara sedikit lebih cepat dari perhitungan tersebut. Hal ini bisa saja terjadi apabila dia Wmendapat sejumlah remisi dari pihak penegak hukum.

Selain remisi, Jessica Wongso juga bisa saja bebas dari tahanan lebih cepat apabila mengajukan pembebasan bersyarat. Adapun pembebasan bersyarat ini dapat diajukan setelah terdakwa menjalani hukuman sekurang-kurangnya 2/3 dari total masa hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Itulah ulasan tentang kapan kira-kira Jessica Wongso dapat bebas dari penjara.

(RIN)

(Rani Hardjanti)

      
