INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kemlu RI Susun Rencana Evakuasi 10 WNI di Jalur Gaza

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |09:19 WIB
Kemlu RI Susun Rencana Evakuasi 10 WNI di Jalur Gaza
Dampak serangan roket Israel di Palestina. (Foto: Anadolu Agency)
JAKARTA - Juru Bicara Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya kini tengah melakukan koordinasi untuk melakukan evakuasi kepada 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di jalur Gaza, Palestina. Diketahui terjadi peningkatan konflik antara Palestina dan Israel yang memakan korban ratusan jiwa beberapa waktu lalu.

Terkait dengan kondisi WNI, Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana kontigensi evakuasi WNI dengan beberapa skenario situasi.

Perang Israel-Palestina, Gus Yahya: Masyarakat Internasional Harus Bertindak Lebih Tegas 

"Saat ini Pemerintah, melalui KBRI Amman, KBRI Beirut dan KBRI Kairo sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengevakuasi WNI yang berada di wilayah Palestina, khususnya 10 orang WNI yang berada di Jalur Gaza," kata Lalu dalam keterangannya, Selasa (10/10/2023).

Lebih lanjut, Lalu mengatakan bahwa fokus Pemerintah Indonesia saat ini adalah situasi kemanusiaan. Khususnya bagaimana mendorong upaya menghentikan eskalasi kekerasan dan menghindari jatuhnya lebih banyak korban sipil.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia melalui Menlu RI, kata dia terus berkomunikasi dengan sejumlah negara dan organisasi internasional. Hal ini dalam rangka mengupayakan penghentian kekerasan.

"Pada tanggal 9 Oktober lalu, Menlu RI juga membahas hal ini dengan Menlu Brazil yang saat ini sedang menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB," ucapnya.

