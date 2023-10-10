Panglima Laksamana Yudo Mutasi Enam Pati TNI AD Jadi Staf Ahli KSAD

JAKARTA - Pada awal Oktober 2023, Panglima TNI Laksamana Yudo Margo memutasi terhadap perwira tinggi. Dari perwira tinggi yang dimutasi itu, 75 di antaranya berasal dari TNI AD.

Mutasi ini berdasarkan SK Panglima TNI Nomor Kep/1127/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Adapun mutasi TNI itu dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis.

Dalam mutasi ini, ada enam Pati TNI AD yang beralih tugas jadi Staf Ahli KSAD, berikut daftarnya:

1. Brigjen TNI Budi Suharto dari Danrem 141/TP (Watampone Bone) Kodam XIV/Hsn menjadi Pa Sahli Tk. II KSAD Bidang Komsos.

2. Brigjen TNI Hamim Tohari dari Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) menjadi Pa Sahli Tk. II KSAD Bidang Lingkungan Hidup.

3. Brigjen TNI Taufik Budi Santoso dari Direktur Umum Pusat Kesenjataan Kavaleri (Dirum Pussenkav) menjadi Pa Sahli Tk. II KSAD Bidang Kumham dan Narkoba,