Ganjar Pernah Berambut Hitam? Siti Atikoh: Lebih Suka Ganjar Rambut Putih

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo pernah mengganti gaya rambutnya yang identik dengannya. Seperti yang diketahui, mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) tersebut memiliki penampilan yang identik dengan rambutnya yang berwarna putih.

Lalu pada saat itu, pernah Ganjar membagikan foto dirinya dengan rambut hitam seusai penyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang kriteria pemimpin untuk 2024 yang menyebut jika sosok pemimpin yang memikirkan rakyat adalah yang berambut warna putih.

Jokowi pernah menyebut jika sosok yang memikirkan rakyat di antaranya terlihat dari penampilannya. Ia menuturkan, pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat, biasanya memiliki kerutan di raut wajahnya, bahkan rambutnya pun sampai warna putih semua.

Hal itu ia sampaikan sekaligus mengingatkan para relawan agar berhati-hati memilih pemimpin pada 2024 mendatang.

Jokowi meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati jika melihat wajah pemimpin yang cerah dan tidak memiliki kerutan di wajah. Ia menuturkan, Indonesia merupakan negara yang besar. Karena itu, menurutnya Indonesia membutuhkan pemimpin yang senang untuk ikut turun langsung ke rakyat.

Pernyataan itu disampaikan tahun lalu oleh Presiden Jokowi di hadapan ribuan sukarelawan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022) saat acara Nusantara Bersatu, Satu Komando untuk Indonesia.

Setelah pernyataan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memamerkan foto dirinya dengan rambut hitam. Lewat akun Instagram pribadinya @ganjar_pranowo, Ganjar memamerkan foto berambut hitam yang berbeda dengan dirinya yang identik dengan rambut putih.