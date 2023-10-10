Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pernah Berambut Hitam? Siti Atikoh: Lebih Suka Ganjar Rambut Putih

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |09:56 WIB
Ganjar Pernah Berambut Hitam? Siti Atikoh: Lebih Suka Ganjar Rambut Putih
Ganjar Pranowo rambut hitam (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo pernah mengganti gaya rambutnya yang identik dengannya. Seperti yang diketahui, mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) tersebut memiliki penampilan yang identik dengan rambutnya yang berwarna putih.

Lalu pada saat itu, pernah Ganjar membagikan foto dirinya dengan rambut hitam seusai penyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang kriteria pemimpin untuk 2024 yang menyebut jika sosok pemimpin yang memikirkan rakyat adalah yang berambut warna putih.

Jokowi pernah menyebut jika sosok yang memikirkan rakyat di antaranya terlihat dari penampilannya. Ia menuturkan, pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat, biasanya memiliki kerutan di raut wajahnya, bahkan rambutnya pun sampai warna putih semua.

Hal itu ia sampaikan sekaligus mengingatkan para relawan agar berhati-hati memilih pemimpin pada 2024 mendatang.

Jokowi meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati jika melihat wajah pemimpin yang cerah dan tidak memiliki kerutan di wajah. Ia menuturkan, Indonesia merupakan negara yang besar. Karena itu, menurutnya Indonesia membutuhkan pemimpin yang senang untuk ikut turun langsung ke rakyat.

Pernyataan itu disampaikan tahun lalu oleh Presiden Jokowi di hadapan ribuan sukarelawan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022) saat acara Nusantara Bersatu, Satu Komando untuk Indonesia.

Setelah pernyataan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memamerkan foto dirinya dengan rambut hitam. Lewat akun Instagram pribadinya @ganjar_pranowo, Ganjar memamerkan foto berambut hitam yang berbeda dengan dirinya yang identik dengan rambut putih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement