Sekjen Kementan Penuhi Panggilan KPK

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono, Selasa (10/10/2023). Pemanggilan Kasdi kali ini dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka lain.

Kasdi pun sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri.

"Benar, sebagai saksi untuk berkas perkara tersangka lain," kata Ali saat dikonfirmasi.

Pantauan di lokasi, Kasdi sudah berada di kantor lembaga antirasuah sejak pukul 09.31 WIB. Ia sempat duduk beberapa saat di ruang tunggu tamu KPK.