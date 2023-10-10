Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perang Palestina-Israel, Jokowi: Harus Diselesaikan dengan Parameter yang Disepakati PBB

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |15:09 WIB
Perang Palestina-Israel, Jokowi: Harus Diselesaikan dengan Parameter yang Disepakati PBB
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa akar permasalahan perang antara Palestina dan Israel. Menurutnya, hal itu dikarenakan pendudukan wilayah Palestina oleh Israel.

Dirinya berharap penyelesaian perang Palestina dengan Israel dapat diselesaikan dengan parameter yang sudah disepakati di PBB.

"Akar konflik tersebut yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel. Harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB," kata Jokowi dalam keterangan vidionya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selas (10/10/2023).

Jokowi juga meminta kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan kementerian lainnya untuk mengambil tindakan cepat melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik.

"Saya minta menteri luar negeri dan jajaran kementerian terkait segara mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik," kata Jokowi.

