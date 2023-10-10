Temani SYL Temui Pimpinan KPK, Kapolrestabes Semarang Akui Firli Bahuri Pernah Jadi Atasannya

SEMARANG – Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar angkat bicara terkait adanya pertemuan Ketua KPK Firli dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL), mantan menteri pertanian. Kombes Irwan pernah diminta menemani SYL untuk menemui Firli.

“Pernah ada di tahun 2021, kira-kira di bulan Februari. Kebetulan saya diminta untuk menemani Pak SYL untuk menemui Pak Firli,” kata Irwan di Kota Semarang, Selasa (10/10/2023).

Terkait pertemuan tersebut, Irwan mengatakan dalam rangka membangun atau membuat MoU kerjasama pencegahan tindak pidana korupsi.

“Atau pendampingan lah di Kementan dalam hal pencegahan korupsi. Itu saja yang saya tahu, selebihnya tidak,” sambungnya seraya menyebut pertemuan itu dilakukan di Jakarta.

Kombes Irwan menyebut kenal langsung dengan Firli saat sama-sama bertugas di Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Pak Firli dulu adalah atasan langsung saya ketika saya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal umum di Polda NTB. Kira-kira tahun 2017. Kemudian Pak Mentan (SYL) adalah paman saya, kebetulan bersaudara, mertua perempuan (istri) saya,” lanjut Irwan.