HOME NEWS NASIONAL

Respons Perang Palestina-Israel, Wapres: Prioritaskan Lindungi dan Evakuasi WNI

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |15:53 WIB
Respons Perang Palestina-Israel, Wapres: Prioritaskan Lindungi dan Evakuasi WNI
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan pemerintah Indonesia menegaskan akan memprioritaskan untuk melindungi dan mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di tengah konflik Palestina-Israel.

Menurut laporkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) saat ini, pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Amman, KBRI Beirut, dan KBRI Kairo sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengevakuasi WNI yang berada di wilayah Palestina khususnya jalur Gaza.

“Ya saya kira pemerintah sudah menyiapkan dan dari pihak KBRI kita sudah siap untuk Kemenlu sudah menyiapkan bahwa kita akan melindungi dan mengevakuasi masyarakat (WNI) yang ada disana,” tegas Wapres dalam keterangan resminya usai berdialog dengan Pegiat HAM Papua, Selasa (10/10/2023).

Pada kesempatan itu, Wapres menegaskan bahwa Indonesia mendorong agar pertempuran antara Palestina dan Israel segera dihentikan. “Dan kita juga berusaha juga untuk kedua belah pihak untuk menghentikan ya pertempurannya.”

“Dan kembali kepada penyelesaian damai dan kembali pada penyelesaian two state solution, itu kembali dan itu kita Kementerian Luar Negeri sedang melakukan untuk ikut mendamaikan dan menghentikan pertempuran, disamping mengevakuasi warga kita yang ada disana,” pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
