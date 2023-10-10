Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bung Karno: Selama Palestina Belum Merdeka, Selama Itulah Indonesia Berdiri Tantang Penjajahan Israel

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |16:06 WIB
Bung Karno: Selama Palestina Belum Merdeka, Selama Itulah Indonesia Berdiri Tantang Penjajahan Israel
Bung Karno (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Bangsa Indonesia akan selalu menjadi barisan pembela Palestina. Indonesia merupakan negara yang akan terus memperjuangkan kemerdekaan negara yang berada di Tanah Syam itu.

Dukungan kepada Palestina telah diberikan sejak zaman Presiden pertama sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno atau Bung Karno.

Dalam pidatonya, Bung karno pernah menegaskan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.

"Dukungan Bung Karno terhadap kemerdekaan Palestina tak terbantahkan dan selalu konsisten. Bukan sekedar lewat kata-kata, tapi juga dibuktikan melalui tindakan nyata," tulis channel youtube PDI Perjuangan, Senin (17/5/2021).

Dukungan Bung Karno terhadap Palestina ditunjukkan saat mulai menggagas Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1953. Dalam forum tersebut, Indonesia dan Pakistan menolak keras diikutsertakannya Israel dalam konferensi tersebut.

Seiring berjalannya waktu, Bung Karno menilai Israel yang didirikan atas bantuan Inggris merupakan bentuk nyata kolonialisme baru yang mengancam perdamaian dunia. Menyikapi hal tersebut, saat penyelenggaraan Konfrensi Asia Afrika (KAA) pada 1955, Soekarno mengundang Palestina meskipun saat itu belum diakui sebagai negara merdeka. Mufti besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini mewakili kepentingan Palestina.

