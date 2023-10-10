Ganjar Pranowo Pilih Staycation di Rumah Warga Meskipun Punya Rumah Mewah, Alasannya Bikin Kagum

TASIKMALAYA - Calon Presiden Ganjar Pranowo suka staycation di rumah warga meskipun punya rumah megah di Semarang, Ganjar melanjutkan kebiasaannya yang sudah berlangsung lama, yaitu menginap atau yang biasa disebut anak muda dengan staycation di rumah warga desa.

Apa alasan Ganjar suka staycation di rumah warga Desa yang jauh dari kerumunan kota?

Menurut Ganjar dengan staycation di rumah warga dan berbicara langsung dengan mereka membantunya untuk lebih memahami dan peka terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Melalui cara ini, ia dapat langsung merasakan keluhan rakyatnya dan kebutuhan mereka.

Selagi menginap di rumah warga, biasanya Ganjar berbincang sepanjang malam dengan warga desa. Dia akan berbicara dengan orang-orang di tempat dirinya bermalam dan mendengarkan aspirasi mereka.

Terkadang akses Desa yang terjal dapat menghambat kedatangan Ganjar Pranowo hingga larut malam, namun kedatangan Ganjar tetap dinantikan oleh semua orang. Masyarakat berkumpul dan duduk bersama di atas balai desa, menunggu dengan penuh antusiasme.

Selain itu biasanya Ganjar tiba dengan menyapa masyarakat yang menyambutnya dengan hangat. Ia kemudian duduk diantara mereka. Tanpa ada sekat yang memisahkan, mereka bernyanyi dan makan bersama, Ganjar mendengarkan cerita dari semua orang.