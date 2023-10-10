Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Pilih Staycation di Rumah Warga Meskipun Punya Rumah Mewah, Alasannya Bikin Kagum

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |16:26 WIB
Ganjar Pranowo Pilih Staycation di Rumah Warga Meskipun Punya Rumah Mewah, Alasannya Bikin Kagum
A
A
A

TASIKMALAYA - Calon Presiden Ganjar Pranowo suka staycation di rumah warga meskipun punya rumah megah di Semarang, Ganjar melanjutkan kebiasaannya yang sudah berlangsung lama, yaitu menginap atau yang biasa disebut anak muda dengan staycation di rumah warga desa.

Apa alasan Ganjar suka staycation di rumah warga Desa yang jauh dari kerumunan kota?

Menurut Ganjar dengan staycation di rumah warga dan berbicara langsung dengan mereka membantunya untuk lebih memahami dan peka terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Melalui cara ini, ia dapat langsung merasakan keluhan rakyatnya dan kebutuhan mereka.

Selagi menginap di rumah warga, biasanya Ganjar berbincang sepanjang malam dengan warga desa. Dia akan berbicara dengan orang-orang di tempat dirinya bermalam dan mendengarkan aspirasi mereka.

Terkadang akses Desa yang terjal dapat menghambat kedatangan Ganjar Pranowo hingga larut malam, namun kedatangan Ganjar tetap dinantikan oleh semua orang. Masyarakat berkumpul dan duduk bersama di atas balai desa, menunggu dengan penuh antusiasme.

Selain itu biasanya Ganjar tiba dengan menyapa masyarakat yang menyambutnya dengan hangat. Ia kemudian duduk diantara mereka. Tanpa ada sekat yang memisahkan, mereka bernyanyi dan makan bersama, Ganjar mendengarkan cerita dari semua orang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/525/3156773//penemuan_mayat-MCRK_large.jpg
Tragis! Usai Bacok Istri dan Mertua, Pria Ini Ditemukan Tewas dengan Luka Leher Tergorok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155770//baskara_putra-bQ86_large.JPG
Baskara Putra Diprotes Terkait Isu Satanic, Feast hingga Hindia Batal Tampil di Tasikmalaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155469//wakil_wali_kota_tasikmalaya_dicky_chandra-uWDe_large.JPG
Aksi Panggung Hindia Dicekal di Tasikmalaya, Dicky Candra Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/525/3155321//pemulasaran-PU3z_large.jpg
Bertahun-tahun Ditolak, Cak Imin: Rumah Pemulasaran di Tasikmalaya Perkuat Kerukunan Antarumat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement