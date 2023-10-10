JK Minta Masjid di Indonesia Laksanakan Qunut Nazilah untuk Doakan Muslim Palestina

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) meminta umat Islam untuk melaksanakan qunut nazilah di seluruh masjid-masjid di Indonesia. Pelaksanaan qunut nazilah tersebut dilakukan dalam upaya mendoakan masyarakat Palestina.

“Kita imbau agar seluruh masjid di Indonesia melakukan qunut nazilah untuk mendoakan perdamaian dan keselamatan rakyat Palestina,” kata JK dalam keterangan resminya, Selasa (10/10/2023).

JK menambahkan, doa Qunut Nazilah dimaksudkan untuk meminta pertolongan dari Allah SWT agar konflik di Jalur Gaza segera berakhir. Apalagi dalam beberapa hari terakhir, konflik tersebut memanas pasca-serangan Hamas ke Israel.

JK berharap, agar Allah SWT mengabulkan seluruh doa dan juga ikhtiar umat Islam agar konflik di jalur Gaza tersebut tidak berbuntut panjang. “Ini doa demi perdamaian,” tegas JK lagi.

Untuk diketahui, jalur Gaza kembali memanas berawal dari serangan kelompok Hamas yang melancarkan Operasi Banjir Al-Aqsa Hamas terhadap Israel Sabtu 7 Oktober 2023, pekan lalu. Serangan mendadak itu dikatakan sebagai respons terhadap penyerbuan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki dan meningkatnya kekerasan pemukim ilegal.