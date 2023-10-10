Perang Palestina-Israel, Zuhair Al Shun: Bangsa Arab Dukung Penuh Kemerdekaan Palestina

JAKARTA - Duta Besar Palestina Zuhair Al Shun yakin bangsa-bangsa Arab mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Sebab, katanya, bangsa-bangsa Arab terlahir dengan ideologi dan ras yang sama.

Hal itu dikatakan Zuhair dalam pertemuan bersama duta besar Indonesia dari negara-negara timur tengah di Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

"Saya meyakini bahwa negara-negara Arab dan bangsa Arab bersatu untuk membantu Palestina dan mendukung Palestina, karena kami satu bangsa dan satu darah, perasaan kami sama, bahasa kami satu dan kita semua satu," ujar Zuhair di lokasi, Selasa (10/10/2023).

Tak hanya itu, Zuhair juga turut mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia. Sebab, Indonesia selalu menjadi negara terdepan yang membantu rakyat Palestina.

"Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada semuanya, dan Indonesia selalu membantu Palestina dan selalu juga merasa prihatin terhadap kasus yang terjadi di Palestina," tuturnya.

"Dan sekali lagi saya berterima kasih terhadap Indonesia baik kepada pemerintahnya dan juga kepada rakyatnya atas dukungannya selama ini yang tiada hentinya," sambungnya.