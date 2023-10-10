Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Bali, Presiden akan Hadiri Jamuan Makan Malam KTT AIS Forum 2023

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |16:55 WIB
Tiba di Bali, Presiden akan Hadiri Jamuan Makan Malam KTT AIS Forum 2023
Jokowi tiba di Bali siap hadiri jamuan makan malam KTT AIS Forum 2023/Foto: Biro Setpres
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali, pada Selasa, 10 Oktober 2023. Kepala Negara tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, sekitar pukul 17.00 WITA.

Kedatangan Presiden Jokowi disambut oleh Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Presiden bersama rombongan kemudian langsung menuju ke hotel tempatnya bermalam selama di Bali. Presiden diagendakan untuk menghadiri jamuan makan malam resmi bagi para pemimpin dan delegasi negara-negara pulau dan kepulauan serta organisasi internasional dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelago and Island States (AIS) Forum 2023.

Halaman:
1 2
      
