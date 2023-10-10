Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apakah Benar Ada Jasa Presiden Filipina di Kisah Cinta Soekarno dengan Haryati?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |17:03 WIB
Apakah Benar Ada Jasa Presiden Filipina di Kisah Cinta Soekarno dengan Haryati?
Ilustrasi kisah cinta Soekarno dengan Haryati (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Apakah benar ada jasa Presiden Filipina di kisah cinta Soekarno dengan Haryati? Presiden pertama Indonesia tersebut dikenal memiliki kisah cinta yang cukup rumit.

Soekarno merupakan pria romantis yang berhasil memikat para wanita cantik semasa hidupnya. Salah satu wanita yang ia nikahi adalah seorang penari istana yakni Haryati.

Kabarnya, ada jasa Presiden Filipina di kisah cinta Soekarno dengan Haryati. Namun, benarkah demikian?

Dilansir dari buku Soekarno is A Great Leader karya Ilmiyati Selasa (10/10/2023), Soekarno dan Haryati pertama kali bertemu di Istana. Saat itu, Haryati bekerja sebagai Staf Kesenian Istana karena memiliki bakat dalam menari.

Suatu ketika, Haryati dipanggil oleh Pak Gofur yakni seorang pegawai istana yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya. Pak Gofur kala itu mengatakan jika Presiden Soekarno ingin bertemu dengan Haryati.

Halaman:
1 2
      
