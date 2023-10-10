Presiden Jokowi Bertolak ke Bali, Bakal Pimpin KTT AIS

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Provinsi Bali untuk memimpin KTT Archipelagic and Island States (AIS) Forum tahun 2023, pada Selasa, 10 Oktober 2023.

Presiden beserta rombongan lepas landas melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma dengan Pesawat Boeing 737-400 TNI AU, sekitar pukul 14.30 WIB.

Tampak melepas keberangkatan Presiden yaitu Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Pangkoosud I Marsda TNI Bambang, dan Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Adrian P. Damanik.

Perlu diketahui, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-Negara Pulau dan Kepulauan atau Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 menjadi kontribusi Indonesia mengajak negara maritim menangani isu-isu global yang berkaitan dengan kelautan.

KTT AIS Forum 2023 berlangsung di Bali pada 10--11 Oktober 2023 dan menjadi wadah bagi Indonesia untuk menyumbangkan pemikirannya terkait solusi atas tantangan yang dihadapi negara pulau dan kepulauan.

Sejumlah pimpinan negara dijadwalkan hadir pada KTT AIS Forum di Bali, tercatat lima pimpinan tertinggi negara hadir langsung yaitu Presiden Micronesia, Perdana Menteri Niue, Perdana Menteri São Tomé and Príncipe, Perdana Menteri Timor-Leste, dan Perdana Tuvalu.